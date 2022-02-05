Лукашенко оценил возможность военного конфликта между Белоруссией и Украиной

Украина никогда не будет воевать с Белоруссией. Даже если это произойдет, то война продлится три-четыре дня. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем, — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Фото: pixabay.com

Он заявил, что воевать с Белоруссией и Россией бесперспективно.

Сегодня утром американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину. Там объяснили, что агентство готовит заголовки к различным сценариям событий, а сообщение о вторжении России на Украину было опубликовано случайно. Руководство организации выясняет причины инцидента. Представители РФ, в том числе и сам президент страны Владимир Путин неоднократно опровергали слухи о нападении на Украину.



Татьяна Леухина