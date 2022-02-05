Скончался известный казанский журналист Константин Куранов

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Этим утром ушел из жизни известный казанский журналист Константин Куранов, который в течение многих лет вел прогноз погоды на канале «Эфир». О дате и месте прощания станет известно позднее. Об этом сообщили в телекомпании.

— Эфировцы ласково называли его «дедушка»: добрый, веселый, внимательный, для каждого родной, — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что с момента начала пандемии коронавируса родные и коллеги берегли Куранова от болезни. В связи с этим «Прогноз погоды» все это время выходил без его участия.

Куранов окончил филологический факультет КГУ и факультет журналистики МГУ. В 1994 году стал сотрудником телеканала «Эфир», а с 2000 года начал вести прогноз погоды. Также преподавал журналистику в КФУ. В 2015 году был награжден медалью «За вклад в развитие журналистики», а в 2016 году завоевал награду «За верность профессии».

Диана Жиленкова