В Казани за два дня выпадет почти месячная норма осадков

Фото: Дмитрий Резнов

В столице Татарстана за два дня выпадет почти месячная норма осадков. Об этом рассказали в мэрии города.

Так, согласно прогнозу синоптиков за сегодняшний день и в ночь на 5 февраля ожидается до 16 мм осадков в виде снега — это 60% от месячной нормы. Кроме того, сегодня утром уже выпало 9 мм осадков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Этим вечером на казанских дорогах образовались 9-балльные пробки. Вероятно, ситуация на дорогах значительно усложнилась погодными условиями, поскольку сегодня на город обрушился сильный снегопад.

Диана Жиленкова