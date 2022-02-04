В работе «ВКонтакте» произошли массовые сбои

В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются массовые сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По состоянию на 19.00 поступило более 70 тысяч сообщений о неполадках.



52% пользователей сталкиваются с проблемами в работе веб-сайта. 41% жалоб приходится на работу приложения. Еще 6% сообщений о неполадках относятся к сбоям в работе профиля.

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Как сообщили в пресс-службе «ВКонтакте», уже предприняты действия по восстановлению работы.

Также, по данным сервиса Downdetector, сбои отмечаются в работе «Ростелекома», МТС, Instagram, Telegram и WhatsApp.

Осенью массовые сбои произошли в работе Facebook. Downdetector назвал возникшие неполадки крупнейшими за все время своей работы. В конечном итоге основатель компании Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда.

Диана Жиленкова