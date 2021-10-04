Цукерберг потерял $6,6 миллиарда из-за сбоев в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов и опустился на 6-е место в списке богатейших людей мира. Такие данные приводит Forbes Real-Time.

Состояние Цукерберга упало на 5,4% и составило $116,1 миллиарда, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Кроме того, корреспондент New York Times Шира Френкель сообщает, что сотрудники офиса Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой. Их бейджи не открывают замки на дверях, написала она в Twitter.

Facebook, Instagram и WhatsApp не работают четвертый час. В работе «ВКонтакте» и Telegram также появились сбои, но представители сервисов отмечают, что это просто неполадки из-за наплыва пользователей.



Татьяна Леухина