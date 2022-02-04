Глава МИД Белоруссии заявил дипломату США, что Минск и Москва проводят учения из-за ситуации у границ

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявил, что совместные учения Белоруссии и России проводятся из-за нагнетания напряженности у границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского ведомства Анатолия Глаза.

По словам Глаза, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Обсуждался ряд вопросов об актуальном состоянии ситуации в регионе. Также была затронута двусторонняя повестка, в том числе видение Минском путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях и внутриполитические процессы в республике в преддверии конституционного референдума 27 февраля.

Фото: kremlin.ru

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего обращения к Национальному собранию заявил, что уйдет в отставку, если белорусский народ примет соответствующее решение. Также он подчеркнул, что уже сделал свое дело.

Максим Кокунин