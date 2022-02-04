Конкурсник «Галереи вин» хочет привлечь совладельцев «Глобус Маркета» к ответственности

«Кто такая «Кантина»?»

Конкурсный управляющий казанского ООО «Фирма «Галерея вин», некогда крупного оптового и розничного продавца алкоголя, в очередной раз подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. Как выяснило «Реальное время», на этот раз под прицел попало ООО «Кантина» и учредители компании Наталья Акберова, Рустем Давлетгараев и Эмиль Данилов — последние двое являются владельцами одной из известных сетей по продаже алкоголя в Татарстане «Глобус Маркет».



Причина подачи заявления, а также требуемые суммы не указаны. Айгуль Нотфуллина, которая является «конкурсником» «Галереи вин», отказалась от комментариев.

А вот Ирина Кузьмина, одна из учредителей «Галереи вин», в разговоре с «Реальным временем» назвала подачу заявления абсурдом.

— ООО «Кантина» не является контролирующим должника лицом. Каким-либо бенефициаром в той сумме, в которой можно было бы говорить о контроле, — тоже нет. То есть это совершенно безосновательное заявление, — подчеркнула она.



Более того, «Галерея вин» находится с Давлетгараевым в состоянии конфликта.

— О какой аффилированности тут может идти речь? — спросила Кузьмина.

Она отмечает — лицами, контролирующими должника, могут быть только те, кто имеют возможность осуществлять такой контроль.

— Я тоже не являюсь контролирующим должника лицом и не признана судами контролирующим должника лицом. Им признан Цейнштейн Яков Фавелович, потому что он является руководителем, он мог осуществлять контроль, давать указания. Все остальные, в том числе я как учредитель, который не имеет больше половины голосов на общем собрании учредителей, не имеют возможности давать обязательственные указания для должника. Поэтому я не являюсь контролирующим должника лицом. А кто такая «Кантина», которая могла давать или давала обязательственные указания для «Галереи вин»? Это просто абсурд, — заключила Кузьмина.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Кантины» нет в списке совладельцев «Галереи вин».

К субсидиарной ответственности привлекли только Цейнштейна

«Галерея вин», признанная банкротом в 2018 году, уже подавала заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Первое — против создателей фирмы, супругов Якова и Цейнштейна и Ирины Кузьминой. С них «конкурсник» хотела взыскать по 210,4 миллиона рублей. Определением Арбитражного суда Татарстана от 12 июля 2021 года было доказано наличие оснований только для привлечения к субсидиарной ответственности Цейнштейна — он как раз признан контролирующим должника лицом.

Определением Арбитражного суда Татарстана от 12 июля 2021 года было доказано наличие оснований только для привлечения к субсидиарной ответственности Цейнштейна. Фото: Ирина Плотникова

После Нотфуллиной было подано заявление о привлечении к ответственности Анастасии Колесовой — главы «Татсоцбанка», дочери гендиректора КРЭТ Николая Колесова, и Андрея Дмитриева — собственника некоторых компаний, принадлежавших до 2017 года Цейнштейну, к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере, превышающем те же 210,4 млн рублей. Оно было оставлено без рассмотрения, а в удовлетворении аналогичного заявления ООО «Марта» судом отказано.

Еще один иск подала уже Кузьмина к Нотфуллиной — о защите деловой репутации. По ее мнению, нарушение было допущено конкурсным управляющим, которая 24 января 2020 года опубликовала на «Федресурсе» сообщение о подаче заявления о привлечении Цейнштейна и Кузьминой к субсидиарной ответственности, о котором речь шла выше. В сентябре 2021 года Кузьмина попросила суд взыскать в свою пользу солидарно с Никитиной и ее представителя Юлии Кузьминой компенсацию морального вреда в 1,47 млн рублей.

— Если наносится ущерб деловой репутации руководителя, нарушается деловая репутация самого общества, — пояснила Ирина Кузьмина причины подачи иска. — И, естественно, общество не может выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Данилов и Давлетгараев — фигуранты дела об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов

Что касается Данилова и Давлетгараева, то они, будучи руководителями ООО «Премьер» и ООО «Компания Премьер» соответственно, в ноябре 2021 года стали фигурантами уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).



Компания «Премьер» является одним из ведущих игроков на алкогольном рынке Татарстана. Через нее идут оптовые продажи алкоголя, а розничная торговля осуществляется через магазины «Глобус Маркет». Фото: yandex.ru/maps

По версии следствия, в 2017—2020 годах они представляли в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с контрагентами. Таким образом, СК считает, что Данилов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 164,4 млн рублей, а Давлетгараев (также бывший совладелец «Премьера», — прим. ред.) — на сумму более 119,5 млн рублей.

Тогда же, в ноябре, на предприятиях прошли обыски. Как сообщили «Реальному времени» источники, правоохранители изъяли 4 млн бутылок в качестве вещественных доказательств. Информации о задержании Данилова и Давлетгараева пока нет.

Компания «Премьер» является одним из ведущих игроков на алкогольном рынке Татарстана. Через нее идут оптовые продажи алкоголя, а розничная торговля осуществляется через магазины «Глобус Маркет» и — как раз — бутики «Галерея вин». Станет ли этот факт существенным для привлечения к ответственности — установит суд.

Дарья Пинегина