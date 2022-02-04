В Казани женщина упала с 8-го этажа на крышу пристроя магазина

Фото: МЧС по РТ

3 февраля вечером в 21.46 в МЧС поступило сообщение о том, что в Казани женщина упала на крышу магазина с восьмого этажа.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обеспечили сотрудникам скорой помощи доступ на крышу магазина. Последние после осмотра констатировали ее смерть.

Тело погибшей 1988 года рождения спасатели транспортировали с помощью альпинистского снаряжения и передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в МЧС по Татарстану.

Фото: МЧС по РТ

В январе в Татарстане директора центра обвинили в падении ребенка из окна с пятого этажа. 1 июля 2021 года ребенок забрался на подоконник во время игры в прятки и облокотился на москитную сетку открытого окна. Она не выдержала веса мальчика, и он упал с пятого этажа, в результате чего получил многочисленные переломы и ушибы. Женщина должна была обеспечить его безопасность. Обязательства она в полной мере не выполнила. Женщина полностью признала причастность к совершению преступления.

Маргарита Головатенко