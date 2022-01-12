В Татарстане директора центра осудят за падение ребенка из окна с пятого этажа

Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование в отношении 49-летнего директора ООО «Центр развития «Инженеры будущего+» — ее обвиняют в преступлении по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, летом 2021 года обвиняемая заключила договор об организации отдыха десятилетнего мальчика и должна была обеспечить его безопасность в детском оздоровительном лагере в поселке Петровский Лаишевского района. Обязательства она в полной мере не выполнила.

1 июля ребенок забрался на подоконник во время игры в прятки и облокотился на москитную сетку открытого окна. Она не выдержала веса мальчика, и он упал с пятого этажа, в результате чего получил многочисленные переломы и ушибы.

Женщина полностью признала причастность к совершению преступления. Следователи избрали в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Летом прошлого года после падения ребенка из окна многоэтажного дома в Челнах СК возбудил уголовное дело. Годовалый мальчик выпал из окна 11 этажа и скончался.

Маргарита Головатенко