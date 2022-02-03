В ГУ МЧС по Татарстану предупредили о возможном сходе снега с крыш из-за потепления и осадков

В Татарстане 4 и 5 февраля из-за погодных условий существует вероятность схода снежных масс и наледи с крыш зданий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Ведомство рекомендует татарстанцам быть внимательными и осторожными, при движении по улицам держаться подальше от домов, не парковать вблизи них автотранспорт.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, 4 февраля на территории республики ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Ночью ожидается до -2... -8°С, днем — 0... -6 градусов. В субботу, 5 февраля, днем ожидается 0... -4˚ градуса.

Сегодня ученые КФУ предупредили, что осадки в ближайшие дни будут значительными, за пару дней может выпасть третья часть месячной нормы. Подробнее о ситуации с погодой в Татарстане — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина