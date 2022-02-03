В Госдуму внесли проект о штрафах для приобретающих алкоголь несовершеннолетним

В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий штрафовать граждан, приобретающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним. Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Проект предложил Госсовет Удмуртии. Изменения предлагается внести в статью 6.10 КоАП РФ, по которой предусмотрена ответственность за вовлечение детей в употребление алкогольной продукции и психотропных веществ. При этом прямого наказания за покупку несовершеннолетним спиртного не предусмотрено.

Отмечается, что в настоящее время многие взрослые приобретают по просьбе подростков алкоголь. Поэтому, по мнению авторов проекта, и возникла необходимость принятия подобного закона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне 2021 года член Общественной палаты Султан Хамзаев обращался к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ввести наказание за покупку алкоголя подросткам вплоть до уголовной ответственности. Он предложил дополнить уголовную статью УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», приравняв повторное приобретение алкоголя для последующей передачи детям к повторной розничной продаже алкоголя несовершеннолетнему.

Дарья Акимова