СберПрайм+ признана самой выгодной экосистемной подпиской в стране

Согласно исследованию Frank RG « Сервисы подписок в России — 2022 », флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране.

По подсчетам Frank RG, СберПрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах — 635 рублей ежемесячно. Если же речь идет о «цифровых клиентах», которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно.

СберПрайм+ с показателем 65,2% также стала лидером интегрального рейтинга подписок, составленного на основе их продуктового наполнения сервисами, взвешенными по уровню востребованности по данным клиентского опроса. Как отметили в компании Frank RG, СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы (стриминговые платформы и скидки на сервисы доставки, такси, курьерской службы) и финансовые сервисы (бесплатное обслуживание и повышенное начисление бонусов по СберКарте).



Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

— Наши подписки СберПрайм и СберПрайм+ трансформировали рынок подписок в стране и преобразили клиентский опыт миллионов людей. Одними из первых в стране мы стерли границу между финансовыми и нефинансовыми сервисами, выстроив нашу экосистему вокруг человека и его ключевых, наиболее частотных и значимых потребностей.



Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что СберПрайм+ не только по совокупной выгоде, но и по ассортименту входящих в нее сервисов, по их качеству является лидером российского рынка. Эта подписка дает нашим клиентам не просто экономию средств, но и новое качество жизни, скорость и комфорт, высвобождает время. Финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов, миллионы различных товаров со скидкой и бесплатной доставкой — подписка охватывает основные сферы жизни любого человека. При этом мы продолжаем развивать линейку СберПрайм и уже в этом году представим клиентам новые возможности наших подписок.



Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдет в сервис по Сбер ID.

Возрастное ограничение: 16+

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»