В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса привились 4 326 человек

За минувшие сутки в Татарстане от коронавируса привились 4 326 человек. Об этом сообщает Минздрав республики.

За весь период в РТ провакцинировались 2 406 617 человек, из них 1 891 236 сделали вторую прививку. Повторно привились 196 260 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Дарья Акимова