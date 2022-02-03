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В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса привились 4 326 человек

12:02, 03.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса привились 4 326 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Татарстане от коронавируса привились 4 326 человек. Об этом сообщает Минздрав республики.

За весь период в РТ провакцинировались 2 406 617 человек, из них 1 891 236 сделали вторую прививку. Повторно привились 196 260 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире можно прочесть в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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