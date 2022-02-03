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Исполком Казани постановил изменить наименования учреждений дополнительного образования

10:56, 03.02.2022
Исполком Казани постановил изменить наименования учреждений дополнительного образования
Фото: realnoevremya.ru

Исполком Казани постановил утвердить изменение наименований учреждений дополнительного образования. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.

Управлению образования Исполкома указано провести мероприятия по изменению наименований учреждений допобразования, внести изменения в учредительные документы и в перечни получателей субсидий на выполнение муниципального задания из бюджета Казани в 2022 году.

Необходимо ввести изменения и в задания муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2022 год. Поручено осуществить расходы на мероприятия по изменению сети учреждений образования в пределах ассигнований, утвержденных в бюджетной росписи Управления образования Исполкома на этот год.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитову.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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