Исполком Казани постановил изменить наименования учреждений дополнительного образования
Исполком Казани постановил утвердить изменение наименований учреждений дополнительного образования. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.
Управлению образования Исполкома указано провести мероприятия по изменению наименований учреждений допобразования, внести изменения в учредительные документы и в перечни получателей субсидий на выполнение муниципального задания из бюджета Казани в 2022 году.
Необходимо ввести изменения и в задания муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2022 год. Поручено осуществить расходы на мероприятия по изменению сети учреждений образования в пределах ассигнований, утвержденных в бюджетной росписи Управления образования Исполкома на этот год.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитову.
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