Исполком Казани постановил изменить наименования учреждений дополнительного образования

Исполком Казани постановил утвердить изменение наименований учреждений дополнительного образования. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.



Управлению образования Исполкома указано провести мероприятия по изменению наименований учреждений допобразования, внести изменения в учредительные документы и в перечни получателей субсидий на выполнение муниципального задания из бюджета Казани в 2022 году.

Необходимо ввести изменения и в задания муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2022 год. Поручено осуществить расходы на мероприятия по изменению сети учреждений образования в пределах ассигнований, утвержденных в бюджетной росписи Управления образования Исполкома на этот год.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитову.

Маргарита Головатенко