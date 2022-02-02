Профессор КФУ предупредил о геомагнитных бурях из-за волны солнечной плазмы

Сегодня Земли коснется волна солнечной плазмы, которая вызовет геомагнитные бури. Об этом предупредил профессор Института физики КФУ, директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев.



Солнце выбросило облако вещества 30 января. Вспышка продолжалась более четырех часов. Волны должны достигнуть планеты уже сегодня, из-за этого 2 и 3 февраля ожидаются магнитные бури.

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Нефедьев отметил, что в основном они не окажут никакого влияния на людей и энергосистемы. Он напомнил, что самая сильная магнитная буря из-за волны солнечной плазмы была в XIX веке, в 1859 году. Из-за нее перестала работать телеграфная система по всей Европе и Северной Америке, сообщает пресс-служба вуза.

В ноябре прошлого года произошла одна из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Магнитное поле оставалось нестабильным в течение еще двух-трех суток.



Татьяна Леухина