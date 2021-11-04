Ученые зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет

В ночь на 4 ноября произошла одна из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Магнитное поле будет оставаться нестабильным в течение еще двух-трех суток, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.



После вспышек в конце октября индекс геомагнитной активности снижался до спокойных значений в последние дни, но около часа ночи 4 ноября по московскому времени резким скачком увеличился до седьмого уровня (максимальное значение — девять). Это соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале.

Фото: pixabay.com

Нестабильность магнитного поля Земли будет наблюдаться еще не менее двух-трех суток, но достижение максимумов маловероятно.

Маргарита Головатенко