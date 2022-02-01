В Челнах собрали более 600 тысяч рублей на реконструкцию дома Стахеева

Фото: Илья Репин (архив)

В Органном зале Набережных Челнов прошел благотворительный концерт «Рок и классика». Благодаря ему удалось собрать 613 250 рублей, их направят на реконструкцию дома семьи купца Стахеева, рассказала инициатор мероприятия — руководитель центра «Чудо-дети» Ася Кислова.

Напомним, в здании планируется открыть реабилитационный центр для взрослых. Это ожидается сделать уже в этом году. Дом необходимо отремонтировать, создать условия для реабилитации и социализации пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Здание выкупили за 10 млн рублей. Деньги взяли в кредит. Средства от продажи билетов на рок-концерт и пожертвования меценатов потратят на ремонтные работы. Помещение планируется оборудовать на средства грантов, передают «Челнинские известия».



Татьяна Леухина