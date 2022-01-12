В доме купца Стахеева в Челнах откроют реабилитационный центр для взрослых

Фото: Илья Репин (архив)

В доме семьи купца Стахеева на улице Центральной Набережных Челнах откроют реабилитационный центр для взрослых, сообщает Chelny-biz.ru.



Проектом займется руководитель Центра лечебной педагогики «Чудо-дети», депутат горсовета Ася Кислова. Организация приобрела это помещение недавно, его планируют отремонтировать и создать условия для реабилитации и социализации взрослых.

Новый центр будет таким же, как «Чудо-дети», только в нем будут оказывать медицинские и социальные услуги для взрослых: «Мы столкнулись с тем, что детки вырастают, и дальше им некуда идти. Ко мне от родителей стали поступать обращения с просьбой что-то придумать для взрослых».

Центр хотят открыть уже в этом году. Там же планируют организовать уход за пожилыми, которые в силу возраста утратили возможность самостоятельно себя обслуживать.

Фото: Илья Репин (архив)

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Маргарита Головатенко