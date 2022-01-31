В Казани продолжается реставрация дома Дротоевского — видео

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В Казани реставрацию дома Дротоевского планируют завершить к концу 2022 года. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Первым владельцем дома был титулярный советник Александр Дротоевский, затем здесь жили его дети. А в советские годы комнаты поделили под коммуналки. Первый этаж дома — каменный, а второй — деревянный.

В доме планируется усиление фундамента, обновление полов и др. Одной из сложных задач для архитекторов является проектирование некогда жилого дома под административное здание.

Из-за реставрационных работ в доме Дротоевского в Казани временно ограничили движение по улицам Карла Маркса и Гоголя. Ограничение будет действовать до 12 сентября 2022 года около дома №56/11 по улице Карла Маркса и дома №11/56 по улице Гоголя.

Реставрационные работы стартовали в ноябре 2021 года. Самобытный памятник эпохи классицизма в стиле ампир был возведен в 1837 году по проекту архитектора Ф.И. Петонди.



Диана Жиленкова