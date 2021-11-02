В Доме Дротоевского в Казани начались реставрационные работы

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Доме Дротоевского в Казани стартовали реставрационные работы с приспособлением для современного использования. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Рабочие планируют усилить фундамент, установить полы и перекрытия, произвести гидроизоляцию стен путем инъектирования и монтаж крыши. Также они проведут работы с деревянными конструкциями во внутренних помещениях.



Двухэтажный полукаменный особняк — самобытный памятник эпохи классицизма в стиле ампир. Здание было построено в 1837 году по проекту архитектора Ф.И. Петонди. «Реальное время» рассказывало подробнее о сложной судьбе Дома Дротоевского.



В апреле председатель комитета Иван Гущин сообщал, что ведомство переедет в Дом Дротоевского после реконструкции.



Татьяна Леухина