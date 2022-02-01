Арбитражный суд рассматривает иск «Кукморского молока» к Российской Федерации и Республике Татарстан

ООО «Кукморское молоко» согласно требованиям статьи 225.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уведомляет, что Арбитражным судом Республики Татарстан в рамках дела №А65-31307/2021 рассматриваются требования общества с ограниченной ответственностью «Кукморское молоко» (ИНН 1623013289, 422103, Республика Татарстан, район Кукморский, деревня Аш-Бузи, ул. Молодежная, д.11), обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц и ведущего дело в интересах группы лиц, к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации (109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, стр.1) и Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан (420043, Казань, ул. Вишневского, дом 31) и к Республике Татарстан в лице Министерства финансов Республики Татарстан (420015, г. Казань, ул. Пушкина, 37) и Комитета Республики Татарстан по тарифам (420088, г. Казань, ул. Губкина, дом 50) о взыскании с ответчиков — Российской Федерации и Республики Татарстан — солидарно суммы убытков, причиненных членам группы лиц вследствие принятия постановления Государственного комитета Республики Татарстан от 12 декабря 2019 г. №3-17/э в размере неполученных каждым членом группы доходов (сумм арендной платы) за 2020 год.

Членами группы являются лица, заключившие с ООО «Интеграция» договоры аренды объектов электросетевого хозяйства с территориальной сетевой организацией — ООО «Интеграция» на 2020 год, но не получивших доходов по таким договорам аренды вследствие принятия постановления Государственного комитета Республики Татарстан от 12 декабря 2019 г. №3-17/э «О корректировке на 2020 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 №3-13/э».

ООО «Кукморское молоко» предлагает всем членам группы присоединиться к требованию о защите их прав и законных интересов, рассматриваемому Арбитражным судом РТ, путем направления в срок до 12 час. 00 мин. 25 февраля 2022 года заявления о присоединении к данному требованию лицу, которое ведет дело в интересах группы лиц по указанному выше адресу, и (или) в Арбитражный суд Республики Татарстан (ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107).

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