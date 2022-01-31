В лагерях Татарстана в прошлом году отдохнули более 200 тысяч детей

Фото: Максим Платонов (архив)

В лагерях Татарстана в прошлом году отдохнули 12 432 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи РТ.

Также в детские лагеря в прошлом году отправились 564 ребенка-инвалида. Всего в лагерях отдохнули 200 тысяч республиканских детей.

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году обновили инфраструктуру в семи лагерях. В Татарстане открыли лагерь «Мирас — Наследие», который реализует концепцию «Национальное — актуальным», а также лагерь с туристко-краеведческой тематикой «Юнитур», который летом провел первые смены для юных скаутов.

Осенью в Татарстане утвердили Положение о государственном региональном надзоре за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений о находящихся в реестре организациях отдыха и оздоровления детей. В конце августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России летом 2021 года в оздоровительных лагерях отдохнули более 4,5 млн детей.



Татьяна Леухина