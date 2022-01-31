В Казани на пожаре в квартире спасли шесть человек
В Казани на пожаре в квартире спасли 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел в доме по улице Короленко. Прибывшие на место пожарные обнаружили черный дым из окна второго этажа пятиэтажного многоквартирного дома.
С 4-го этажа они спасли при помощи маски спасаемого 6 человек, в том числе двух девочек в возрасте 4 лет и 1 года. Пострадавших и погибших нет. Открытое горение ликвидировали на площади 8 кв. метров. Причина пожара устанавливается.
На прошлой неделе в Челнах произошел пожар в подъезде многоэтажки. Во время обхода помещений пожарные спасли двух детей.
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