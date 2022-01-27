В Челнах на пожаре в многоэтажке спасли двух детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах произошел пожар в подъезде многоэтажки. Во время обхода помещений пожарные спасли двух детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в 14-этажном доме на Цветочном бульваре поступило в экстренные службы в 12.53. В подъезде произошло возгорание на площади 1 кв.м на 8-м этаже. Дым получил распространение на верхние этажи подъезда.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Во время обхода помещений пожарные обнаружили и спасли двух детей с помощью маски спасаемого: мальчика 2004 года рождения и девочку 2012 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В понедельник на пожаре в поселке Березовка в Бугульминском районе спасли мужчину. В одной из квартир загорелся пол на кухне.

Татьяна Леухина