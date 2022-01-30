Лавров и Блинкен могут провести новые переговоры на предстоящей неделе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен могут провести новые переговоры на следующей неделе. Об этом сообщила в эфире телеканала CBS заместитель главы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она отметила, что в Вашингтоне видят знаки, свидетельствующие о заинтересованности Москвы в обсуждении американских ответов на российские предложения по безопасности, которые США ранее передали РФ.

На этой неделе Лавров заявил, что Россия не будет менять свою позицию по гарантиям безопасности, если США будут отказываться менять позицию по вопросам европейской безопасности. Также он сказал, что Россия не хочет войны, но и не позволит другим странам нарушать ее права и игнорировать интересы.

В декабре прошлого года МИД РФ опубликовал проект гарантий безопасности. 26 января посол США в России Джон Салливан привез в здание МИД письменный ответ Вашингтона и НАТО.



Дарья Акимова