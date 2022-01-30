Казанцы пожаловались, что не могут дозвониться в скорую

Житель Казани пожаловался, что дозванивался до скорой помощи в течение трех часов, пост опубликован в одном из сообществ в социальных сетях.



На прикрепленному к посту снимку экрана видно, что вызов жителя Казани проходил 2 часа 53 минуты. В комментариях многие пользователи сообщили о такой же проблеме — на их звонки не отвечают ни в поликлиниках, ни в скорой.

Фото: соцсети

Некоторые поделились, что на их звонки ответили, и не пришлось долго ждать, но врача ждут уже неделю. Многие казанцы отметили, что на врачей легла большая нагрузка, и они физически не успевают отрабатывать вызовы.

Маргарита Головатенко