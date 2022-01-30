Нижнекамский политехнический колледж получил статус федеральной экспериментальной площадки

Нижнекамский политехнический колледж имени Евгения Никифоровича Королева получил статус федеральной экспериментальной площадки. Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте директор учреждения Татьяна Куприянова.

По словам Куприяновой, развитие колледжа невозможно без нового опыта. Основными направлениями деятельности таких площадок является экспериментальная деятельность по разработке новых способов решения современных проблем, апробации инноваций и механизмов, направленных на модернизацию системы образования. Темой эксперимента нижнекамского учреждения стало формирование организационно-педагогических условий для усвоения результатов общеобразовательной подготовки на основе использования цифровых технологий.

Статус экспериментальной площадки могут получить образовательные учреждения и другие юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере образования.

Университет Иннополис был аккредитован государством в качестве органа по валидации и верификации парниковых газов. В соответствующий реестр организацию внесли 30 декабря 2021 года.

Дарья Акимова