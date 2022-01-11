Иннополис аккредитован в качестве органа верификации углеродной отчетности
Госдуарство аккредитовало университет «Иннополис» в Татарстане в качестве органа по валидации и верификации парниковых газов, сообщает «Интерфакс».
В соответствующий реестр организацию внесли 30 декабря 2021 года, тогда же в реестр был внесен «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» (ЦЛАТИ, подконтрольный Росприроднадзору).
Ранее статус органов по валидации и верификации углеродной отчетности получили Российский университет дружбы народов (РУДН) и «Сертификационный центр «ВНИИГАЗ — Сертификат».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что «мир движется к катастрофе», а именно к потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, «как все ранее договорились ограничить». Страны увеличивают выбросы парниковых газов, заявил он.
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