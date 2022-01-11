Новости общества

14:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Иннополис аккредитован в качестве органа верификации углеродной отчетности

14:26, 11.01.2022
Иннополис аккредитован в качестве органа верификации углеродной отчетности
Фото: realnoevremya.ru

Госдуарство аккредитовало университет «Иннополис» в Татарстане в качестве органа по валидации и верификации парниковых газов, сообщает «Интерфакс».

В соответствующий реестр организацию внесли 30 декабря 2021 года, тогда же в реестр был внесен «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» (ЦЛАТИ, подконтрольный Росприроднадзору).

Ранее статус органов по валидации и верификации углеродной отчетности получили Российский университет дружбы народов (РУДН) и «Сертификационный центр «ВНИИГАЗ — Сертификат».

Фото: realnoevremya.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что «мир движется к катастрофе», а именно к потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, «как все ранее договорились ограничить». Страны увеличивают выбросы парниковых газов, заявил он.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также