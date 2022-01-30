В Вене прошли акции против обязательной вакцинации от COVID-19 с участием тысяч людей

В субботу в столице Австрии Вене прошли акции против обязательной вакцинации от COVID-19 и ограничительных мер властей в связи с этим. В них приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщают «РИА Новости».

Были заявлены 22 демонстрации против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправилась по центральной улице Рингштрассе. Движение транспорта на ней было частично ограничено. Участники несли плакаты с надписями «Свободу вместо страха!», «За право самостоятельно решать, что делать со своим телом!», «Это моя жизнь!».

По правилам демонстранты должны были носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако не все следовали этим правилам, поэтому полицейские провели одно задержание.

Обязательная вакцинация в Австрии вводится с февраля этого года для жителей старше 18 лет. Прививку могут не делать беременные женщины, переболевшие в течение полугода после заболевания и те, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья с врачебным подтверждением медицинского отвода.

Дарья Акимова