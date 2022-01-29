В 2022 году в районы Татарстана поступит новая коммунальная техника
В Татарстане продолжается работа по обновлению автопарка специальной коммунальной техникой муниципальных районов. Об этом сегодня сообщил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
По словам Айзатуллина, в прошлом году были заключены контракты на поставку 155 единиц спецтехники на сумму 1 млрд 125,4 млн рублей. На сегодняшний день в районы было передано 69 единиц спецтехники. Поставка остальной запланирована в течение следующих трех месяцев по графику.
Обновление автопарка стартовало в республике в 2017 году. За первые три года районам по договорам аренды передали 360 единиц техники общей стоимостью 1 млрд 517,2 млн рублей.
В конце декабря 2021 года ключи от новой коммунальной техники передал представителям муниципальных образований РТ президент Татарстана Рустам Минниханов. Церемония вручения проходила на площадке перед Международным конноспортивным комплексом «Казань».
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