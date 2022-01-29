На берегу Казанки в воскресенье пройдет праздник снежных фонарей

На берегу Казанки в воскресенье, 30 января, пройдет праздник снежных фонарей, сообщили в группе защиты особо охраняемой природной территории.



Для жителей Казани проведут экскурсию об истории Русско-Немецкой Швейцарии для детей и взрослых, в ходе которой горожане смогут развесить кормушки для птиц и белок оригинальной конструкции биолога Антона Бортякова.

Для лепки снежных фонарей с собой можно взять резиновые перчатки (поверх обычных), снежколепы, пульверизаторы с водой, свечи и электрические фонари. Организаторы советуют тепло одеться, взять термосы и перекус для чаепития.

Фото: vk.com/kaz_sui

Сбор начнется в 14.30 по адресу: ул. Бари Галеева, 16. Участие в мероприятии бесплатное.

Маргарита Головатенко