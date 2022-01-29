В Татарстане за январь наложили штрафов на 1 млн рублей за нарушения противоэпидемических требований

Сумма январских штрафов за нарушения противоэпидемических требований в Татарстане превысила 1 млн рублей, сообщила сегодня на совещании в Доме правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



Так, в первом месяце 2022 года Роспотребнадзор проверил 722 объекта, нарушения нашли в 168, что составляет 23%. По итогам проверок надзорное ведомство выдало 408 предписаний. Деятельность одного объекта административно приостановлена на 10 дней.

В сфере общественного питания и продовольственной торговли проверили 261 объект, с нарушениями работали 28, то есть 11%. РПН проверил 34 предприятия промышленности и сельского хозяйства — нарушения выявили в четырех.

Фото: realnoevremya.ru

Патяшина сообщила, что на эпидемиологическую ситуацию в Татарстане повлияло распространение штамма «омикрон». Общее число заболевших с начала пандемии в Татарстане составило 47 536 человек, или 1220,7 на 100 тысяч населения.

Маргарита Головатнко