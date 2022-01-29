Роспотребнадзор по Татарстану: распространение штамма «омикрон» повлияло на эпидситуацию
На эпидемиологическую ситуацию в Татарстане повлияло распространение штамма «омикрон», заявила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Общее число заболевших с начала пандемии в Татарстане составило 47 536 человек, или 1220,7 на 100 тысяч населения. В декабре 2021 года выявили 4 649 случаев, а с 1 по 29 января — 4834 случая. Геновариант омикрон обнаружен у 36% человек.
В третью декаду января отмечается рост заболевших, заболеваемость увеличилась в пять раз.
Патяшина напомнила, что симптомы заболевания в случае заражения омикрон-штаммом проявляются на 2-6 день. Заболевание, как правило, протекает в более легкой форме. Так, доля бессимптомных заболеваний в январе выросла в десять раз. Подростки тоже стали болеть чаще — количество заболевших детей выросло в 11 раз.
Сегодня президент РТ Рустам Минниханов также заявил, что новый скачок пандемии связан с распространением штамма «омикрон». Власти Татарстана ожидают, что предстоящие две недели будут достаточно напряженными.
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