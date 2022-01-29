На сегодня в Татарстане от коронавируса вакцинировали 193 подростка

Фото: Минздрав РТ

На сегодня в Татарстане от коронавируса вакцинировали 193 подростка. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Накануне в пресс-службе Минздрава России заявили, что подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против COVID-19. Первая партия прибыла в республику в минувшие выходные — республика получила 2 880 доз.



— Вакцинация детей проводится только строго с письменного согласия родителей, — приводит слова Минниханова пресс-служба главы РТ.

По его словам, в республике приближаются к планке коллективной иммунизации населения. ВТатарстане первым компонентом вакцины привито 2 389 942 человека, вторым — 1 875 652 человека. Повторную вакцинацию уже прошли 186 тыс. человек. Рустам Минниханов обратил особое внимание на работу в части вакцинации граждан 60+. По его словам, важно разъяснять необходимость вакцинации для этой категории населения.

Всего в республике работает 170 пунктов, где можно сделать прививку, вакцина имеется в достаточном количестве, сообщил президент Татарстана.