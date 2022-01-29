МИД России расширил список лиц Евросоюза, которым запрещен въезд в страну

Россия расширила список политиков Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сказано в заявлении МИД.



Москва приняла такое решение, основываясь на принципе взаимности и паритетности. В МИД подчеркнули, что ЕС регулярно принимает решения об ограничении в правах граждан и организаций страны, руководствуясь бездоказательными обвинениями.

МИД проинформировал ЕС об этом шаге, направив соответствующую ноту в представительство Евросоюза в России.

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ЕС может ввести санкции против России в случае ограничения поставок газа, кибератак и кампаний по дезинформации. Эти меры могут включать ограничение на конвертирование валюты и доступа к SWIFT, а также запреты на импорт и экспорт.

Маргарита Головатенко