СМИ сообщают о новых антироссийских санкциях Евросоюза

ЕС может ввести санкции против России в случае ограничения поставок газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, Евросоюз может ввести меры против РФ в случае ограничений поставок газа, кибератак и кампаний по дезинформации. Эти меры могут включать ограничение на конвертирование валюты и доступа к SWIFT, а также запреты на импорт и экспорт.

Фото: nord-stream2.com

23 января глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз готовит серьезные санкции против России на случай эскалации конфликта, но они не будут затрагивать газовый сектор и «Северный поток — 2». По его словам, Европа находится в определенной степени зависимости от энергии из России.



Максим Кокунин