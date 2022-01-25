Гинцбург заявил, что в России в течение полугода нужно привить от COVID-19 более 10 млн подростков

Детей нужно прививать от коронавируса. В России за полгода следует привить не менее 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет для защиты их от тяжелого течения болезни. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав России может резко увеличить госзаказ на препарат. Пока ведомство сделало пробный заказ вакцины для подростков, потому что никто не может спрогнозировать, какой будет спрос, передает «Россия-24».



Фото: kzn.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в декабре сообщал, что в России планируют выпустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Препарат зарегистрировали в конце ноября. Среди побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 у подростков 12—17 лет может быть лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.



Татьяна Леухина