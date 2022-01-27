В 2021 году в Казани восстановили работу 12 км сетей ливневой канализации

Фото: Максим Платонов

В 2021 году в столице Татарстана прочистили и восстановили работу 12 км сетей ливневой канализации. В общей сложности с 2012 года прочистили более 258 км сетей. Об этом сообщили в мэрии города.

Как рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, по итогам 2021 года протяженность городских сетей ливневой канализации составила 443 км. Из них 17 км принято на баланс.

Кроме того, за десять лет протяженность городских сетей ливневой канализации благодаря строительству новых дорог возросла почти на 90 км. Саляхутдинов отметил, что в текущем году продолжится работа по восстановлению пропускной способности ливневок.

В этом месяце «Реальное время» сообщало, что мэрия города добавит денег на очистку ливневок вместо вложений в их развитие. На содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации в этом году предусмотрели 59,9 миллиона рублей.

— Вот ливневки. Конечно, мы видим проблему. Я опять могу сказать, что мы собираем 180 миллиардов налогов в Казани, а со всеми программами 30 миллиардов возвращается, бывает — 40 миллиардов. Но страна-то большая. Ее надо охранять, защищать, поэтому я понимаю, что не могут все 180 миллиардов в Казани оставаться. Но хотя бы полтинник оставили бы. Конечно же, есть проблема, конечно же, ваша работа — на острие это держать и спрашивать с нас. Но поверьте, как при поддержке президента Татарстана, федерального центра двигаемся в решении этих проблем и болевых точек и как двигаются другие города — нам точно не стыдно. Все в сравнении познается, — рассказал мэр Ильсур Метшин.



Диана Жиленкова