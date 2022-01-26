В Татарстане может появиться полигон для отработки киберугроз
В Татарстане может появиться постоянно действующий полигон для отработки киберугроз. Об этом сообщил на итоговом заседании коллегии Минцифры Татарстана глава ведомства Айрат Хайруллин.
Также он предложил создать центр по постоянной подготовке в сфере информационной безопасности. Хайруллин рассказал, что в 2021 году было отражено 72 тысячи атак на ресурсы правительственного центра обработки данных.
Также он выступил с предложением создать в Казани тестовую зону по использованию криптовалют. По его мнению, с ее помощью можно будет узнать, «как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым