В Татарстане утвердили проект планировки инженерных сетей Лаишевского узла
Кабмин Татарстана постановил утвердить проект планировки и проект межевания территории инженерных сетей Лаишевского узла. Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
На проектируемой территории планируется построить системы водоснабжения, водоотведения и дождевой канализации в границах Казани и Лаишевского района.
В декабре власти Татарстана утвердили проекты планировок территории и проекты межевания территории, предусматривающие размещение нефтяных объектов. Они находятся на территории Лениногорского и Черемшанского районов Татарстана.
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