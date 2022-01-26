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В Татарстане утвердили проект планировки инженерных сетей Лаишевского узла

17:35, 26.01.2022
В Татарстане утвердили проект планировки инженерных сетей Лаишевского узла
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана постановил утвердить проект планировки и проект межевания территории инженерных сетей Лаишевского узла. Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

На проектируемой территории планируется построить системы водоснабжения, водоотведения и дождевой канализации в границах Казани и Лаишевского района.

Фото: kzn.ru

В декабре власти Татарстана утвердили проекты планировок территории и проекты межевания территории, предусматривающие размещение нефтяных объектов. Они находятся на территории Лениногорского и Черемшанского районов Татарстана.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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