Кабмин Татарстана утвердил проекты планировки территорий под размещение двух нефтяных объектов

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана утвердили проекты планировок территории и проекты межевания территории, предусматривающие размещение нефтяных объектов. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Речь идет об объектах «Обустройство Южно-Родниковского поднятия Клубничного месторождения сверхвязкой нефти», «Котельная Южно-Родниковская» и «Нефтепровод от УПСВН «Сарабикулово» до МФНУ «Ново-Чегодайская» на территории Лениногорского и Черемшанского районов Татарстана.

Проекты планировок и межевания территории к постановлениям не прикреплены. Документы опубликованы без приложения.

Напомним, в Татарстане добыча нефти за первые девять месяцев текущего года выросла на 4,5% и составила 25,6 млн тонн. Это на 1,1 млн тонн больше, чем в прошлом году.



Татьяна Демина