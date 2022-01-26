СберМедИИ и группа компаний ЦРТ приняли участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан

На ежегодном мероприятии медицинского сообщества Республики Татарстан компании СберМедИИ и группа компаний ЦРТ (входящие в экосистему Сбера) представили свои цифровые сервисы на базе искусственного интеллекта для медицины.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев рассказал участникам коллегии о новейших тенденциях в цифровой медицине и подвел промежуточные итоги реализации пилотных проектов экосистемы Сбера в Татарстане.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Цифровизация позволяет вывести здравоохранение на совершенно новый уровень. В Татарстане мы уже активно внедряем возможности цифровой медицины. Наши разработки и сервисы позволяют повышать качество предоставления медицинских услуг с помощью новейших технологий».

Компания СберМедИИ представила Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) — комплексное решение для помощи врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений на основании данных первичного приема, инструментальной и лабораторной диагностики. Платформа включает в себя более 50 алгоритмов нейросети для обработки данных, выявления патологий, расчета размера поражений органов. MDDC интегрируется с информационными системами и источниками медицинских данных. Врачу необходимо загрузить данные исследования в систему, искусственный интеллект обработает информацию, выявит возможные патологии и направит данные на верификацию врачам референс-центра MDDC.

«Медицинский цифровой диагностический центр — это платформа для полноценного врачебного консилиума, которая помогает врачам в работе: снижает нагрузку, берет на себя рутинные задачи. Программное обеспечение использует несколько каналов связи: это помогает избежать непредвиденных ситуаций и своевременно направлять профильным врачам данные по защищенным каналам», — отметил генеральный директор СберМедИИ Игал Зак.

В Республике Татарстан в 12 клиниках уже пилотируются алгоритмы и сервисы СберМедИИ. Нейросеть помогает определять диагнозы по МКБ-10, находить патологии органов, определять типы и локализацию инсульта, сегментировать КТ-снимки.

На стенде, в рамках мероприятия, также продемонстрировали продукт Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера).

Voice2Med — продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет заполнять медицинские протоколы голосом. При проведении исследования врач надиктовывает результаты исследования в специальный микрофон, а Voice2Med в режиме реального времени преобразует голос специалиста в текст и заполняет медицинские документы. Голосовой помощник «понимает» и корректно формулирует специфические медицинские термины, сокращения, аббревиатуры, в том числе на латыни, в среднем экономит на заполнении протоколов 22% времени. Сервис применяется в медицинских учреждениях уже в 62 регионах России, доступен для врачей разных специальностей: рентгенологов, кардиологов, хирургов.

Инновационное решение внедрили в Татарстане.

Айрат Латыпов, заведующий организационно-методическим отделом Университетской клиники КФУ:

«Удобство решения Voice2Med заключается в том, что врач заполняет протоколы голосом непосредственно в интерфейсе Единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Поэтому врачу не нужно обучаться работать с новым программным обеспечением, а данные вносятся напрямую в электронную карту. Электронная медицинская карта в свою очередь обеспечивает доступность и сохранность истории болезни пациента, при этом лечащий врач может получить все необходимые данные об обследовании и лечении пациента в любом муниципальном образовании республики. Voice2Med ориентирован на распознавание профессиональной речи врачей».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»

