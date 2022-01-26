К 2024 году в Татарстане планируется открыть 183 зарядные станции для электромобилей

К 2024 году в Татарстане планируется открыть 183 зарядные станции для электромобилей по проекту госпрограммы «Развитие зарядной инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями в Республике Татарстан». Об этом говорится в документе на портале правительства РТ, в данный момент он проходит антикоррупционную экспертизу.

Проект разработали Министерство промышленности и торговли РТ и «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан». Программа рассчитана на период с 2022 по 2024 год, а объем финансирования из внебюджетных источников составляет 2,5 млн рублей. По состоянию на 1 января 2021 года в республике зарегистрировано 80 единиц транспорта с электродвигателем и 41 зарядная станция. Восемь станций расположены на автозаправках «Татнефти».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

29 декабря сообщалось, что правительство РФ утвердило перечень пилотных территорий и дорог, где появятся первые зарядные станции для электромобилей и электробусов. В список попал Татарстан. Зарядные станции для электротранспорта внедряются по дорожной карте по развитию производства и использования электрического транспорта, которую утвердило правительство страны. Пилотный эксперимент планируется реализовать до 2024 года.



Максим Кокунин