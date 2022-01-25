В Казани пробки вечером достигли 8 баллов
В Казани пробки во вторник вечером достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы образовались на улицах Академика Арбузова, Аграрной, Николая Ершова, Вишневского, Гвардейской, Аделя Кутуя. Движение затруднено на улицах Технической, Назарбаева, Салимжанова, Пушкина, Декабристов.
Также пробки наблюдаются на проспекте Ибрагимова, улицах Декабристов, Воровского, Тэцевской.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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