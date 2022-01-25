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В Казани пробки вечером достигли 8 баллов

17:39, 25.01.2022
В Казани пробки вечером достигли 8 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани пробки во вторник вечером достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Академика Арбузова, Аграрной, Николая Ершова, Вишневского, Гвардейской, Аделя Кутуя. Движение затруднено на улицах Технической, Назарбаева, Салимжанова, Пушкина, Декабристов.

Фото: скриншот

Также пробки наблюдаются на проспекте Ибрагимова, улицах Декабристов, Воровского, Тэцевской.

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