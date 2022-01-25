Новости общества

01:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане задержали браконьера, убившего кабана

01:24, 25.01.2022
В Татарстане задержали браконьера, убившего кабана
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане на территории охотхозяйства «Тиньковский охотничий клуб» убили двух кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

За незаконную охоту задержали одного браконьера, еще одному удалось скрыться. На место вызвали сотрудников полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждения уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составляет 300 тысяч рублей.

Фото: ojm.tatarstan.ru

На прошлой неделе в Краснооктябрьском охотничьем хозяйстве в Татарстане задержали браконьеров из Казани и Зеленодольска. Их поймали, когда они разделывали тушу незаконно добытого лося.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также