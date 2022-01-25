В Татарстане задержали браконьера, убившего кабана

В Татарстане на территории охотхозяйства «Тиньковский охотничий клуб» убили двух кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

За незаконную охоту задержали одного браконьера, еще одному удалось скрыться. На место вызвали сотрудников полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждения уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составляет 300 тысяч рублей.

Фото: ojm.tatarstan.ru

На прошлой неделе в Краснооктябрьском охотничьем хозяйстве в Татарстане задержали браконьеров из Казани и Зеленодольска. Их поймали, когда они разделывали тушу незаконно добытого лося.

