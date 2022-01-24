В Татарстане прораба осудят за нарушение правил безопасности на стройке

В Татарстане осудят прораба ООО «ДСК» — его обвиняют в том, что он в нарушение правил безопасности допустил подчиненного к работе, в результате чего тот получил серьезные травмы, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Летом обвиняемого назначили ответственным за проведение субподрядных работ по ремонту моста на автодороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево. 4 июня 2021 года прораб допустил подчиненного к работе по монтажу деревянной опалубки для устройства монолитного участка моста через реку Сулицу около села Куралово в Верхнеуслонском районе республики.

Следствие считает, что работник не владел знаниями о безопасных методах и приемах работы и необходимыми навыками. Работника не обеспечили защитой, полагавшейся для таких работ: каской и страховочным поясом. Он потерял равновесие и сорвался с высоты 3,4 метра. Упав на землю, он сломал позвоночник.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский суд для рассмотрения по существу. Свою вину обвиняемый не признал и отказался от дачи показаний.

Фото: realnoevremya.ru

В январе стало известно, что в Татарстане машиниста автокрана осудят по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Обвиняемый взялся за управление списанным краном, который уже подлежал утилизации. Тогда оборвался трос, и крюк крана упал на стоявшего на земле 47-летнего рабочего, которые позднее скончался в больнице.

Маргарита Головатенко