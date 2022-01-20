В Татарстане машиниста автокрана осудят за причинение смерти по неосторожности

В Татарстане на 56-летнего машиниста автокрана завели уголовное дело — его обвинили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Все произошло 11 октября 2021 года в городе Бавлы. На территории предприятия, занимающегося приемом и резкой металла, обвиняемый взялся за управление списанным краном, который уже подлежал утилизации. Мужчина стал поворачивать стрелу, которая мешала ему работать. Тогда оборвался трос, и крюк крана упал на стоявшего на земле 47-летнего рабочего. Он скончался в больнице.

Машинист автокрана полностью признал причастность к совершению преступления. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре по статье о причинении смерти по неосторожности в Казани возбудили уголовное дело после гибели мужчины, упавшего в люк с жидким битумом. Происшествие случилось 19 декабря на улице Клары Цеткин. По предварительным данным, мужчина, провалившийся в люк, умер в результате отравления.

Маргарита Головатенко