Ак Барс Банк проведет бесплатный онлайн-семинар по валютному законодательству

Ак Барс Банк приглашает на онлайн-семинар по внешнеэкономической деятельности бизнеса на тему «Валютное законодательство: что нового?». Мероприятие пройдет 27 января в 11 часов.

Планируется обсудить отмену репатриации, ограничения в использовании иностранных электронных кошельков, а также проекты по изменению валютного регулирования в 2022 году.

Спикером выступит эксперт Ак Барс Банка Наталья Шаламова.

Принять участие в семинаре можно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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