В начале следующей недели в Татарстан придет похолодание до -24 градусов

В Татарстан в начале следующей недели придет похолодание. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 24 января, ночью ожидается похолодание до -9..-14˚, при прояснениях до -19˚, днем прогнозируется до -7..-12 градусов, местами снег.

25 января ночью в республике похолодает до -15..-20˚, при прояснениях до -24˚. Днем ожидается до -10..-15 градусов, без существенных осадков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 26 января, ночью прогнозируются морозы до -13..-18˚, при прояснениях до -23˚, днем — до -8..-13˚. Местами небольшой снег.

О похолодании в европейской части России 25 января предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В этот день температура снизится до значений, близких к норме и даже немного ниже. Аномалия составит 1—2 градуса ниже нормы.



Татьяна Леухина