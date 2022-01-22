Минниханов: количество заболевших коронавирусом резко выросло, но в стационарах серьезного роста нет
Сфера здравоохранения Татарстана готова к новым вызовам пандемии COVID-19. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.
Он отметил, что количество заболевших коронавирусом резко возросло, однако в стационарах серьезного роста на наблюдается. В республике есть резерв инфекционных коек, количество которых в случае необходимости могут увеличить в три раза. Также на контроле находится запас лекарств и медицинского оборудования.
Минниханов напомнил, что в республике уже зафиксированы случаи заражения штаммом «омикрон».
— Это очень заразный штамм. Необходимо соблюдать все меры профилактики: дезинфекция, использование средств индивидуальной защиты, организация “утренних фильтров” в школах и на предприятиях. Нам нужно серьезно усилить первичное звено. Лечение должно быть под контролем врача, — рассказал президент РТ.
В Татарстане от COVID-19 привились уже более 2,3 млн человек. В наличии имеется более 370 тысяч вакцин, на территории республики функционируют 170 пунктов вакцинации. Минниханов напомнил и о важности своевременной вакцинации, которая позволяет переносить заболевание в легкой форме и избежать развития осложнений.
В РТ резко возросло количество новых заболевших COVID-19. За последние сутки выявили 156 зараженных. Выздоровели 80 татарстанцев. От коронавируса скончались еще четыре человека.
За все время пандемии коронавирусом заразились 45 015 татарстанцев.
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